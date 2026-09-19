Руне обърна Григор Димитров в инфарктна битка, 5-и мач ще реши изхода на Дания - България

В битката на първите ракети в сблъсъка Григор Димитров (35 г.) бе обърнат драматично 6:3, 3:6, 6:7 (4) от Холгер Руне (23 г.) в предградието на Копенхаген Хилерьод и Дания изравни 2:2 на България в двубоя за купа „Дейвис" (световно отборно по тенис за мъже).

Така 5-и мач тази вечер ще реши изхода на сблъсъка, като за него са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.

След разменени сетове Руне проби в третия и сервираше за мача при 5:3. Димитров обаче върна пробива, а след това се стигна до тайбрек. В него представителят на домакините се наложи на 4 и спечели страхотната битка, в която Григор въпреки голямата разлика във възрастта игра много силно и може да съжаляваме, че това не му се отблагодари печелившо.

При победа националният ни отбор ще се завърне в Световната група на купа „Дейвис" и ще играе квалификации за влизане при най-добрите, докато при загуба ще се бори през следващия февруари за оставане в Световна група I.