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България поведе 1:0 срещу Германия в спора за съперник на Полша в 1/4-финалите на европейското в София (на живо)

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Волейболните ни национали играят срещу Германия в 1/8-финал от европейското в София.

Победителят от този двубой ще срещне в 1/4-финалите Полша. Актуалният континентален първенец отнесе аутсайдера Латвия с 3:0 (25:17, 25:16, 25:16) в първата среща за деня.

Малко след старта на мача нашият тим взе аванс, който стигна максимум до 3 точки. В края след асове на Илия Петков и точковия ни терминатор Алекс Николов (2) резултатът стана 23:18. Волейболистите ни стопираха опитите на немците да догонят и поведоха 1:0.

Националите завършиха трети в групата в столицата ни, а бундестимът - втори, в тази в Румъния.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини стартира пак с Аспарух Аспарухов вместо Мартин Атанасов.

Заради контузии Германия е без основния си разпределител Йоханес Тиле и посрещача Моритц Карлицек.

Залата отново е препълнена и нашите момчета имат мощна подкрепа.

На първия ред до терена са премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михаела Доцова, президентът на БОК Весела Лечева, а до шефа на волейболната федерация Любо Генев отново е футболната легенда Христо Стоичков.

Титулярни състави:

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов (разпределител), Александър Николов, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов (капитан), Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

ГЕРМАНИЯ: Ян Цимерман (разпределител, капитан), Ерик Рьорс, Тобиас Бранд, Моритц Райхерт, Тобиас Крик, Антон Бреме - Рубен Шот-либеро

На първия ред до терена са премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михаела Дацова, президентът на БОК Весела Лечева, а до шефа на волейболната федерация Любо Генев отново е футболната легенда Христо Стоичков. С
На първия ред до терена са премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михаела Дацова, президентът на БОК Весела Лечева, а до шефа на волейболната федерация Любо Генев отново е футболната легенда Христо Стоичков. С
На първия ред до терена са премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михаела Дацова, президентът на БОК Весела Лечева, а до шефа на волейболната федерация Любо Генев отново е футболната легенда Христо Стоичков. С

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