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След пауза от 2 г. Станимира Петрова се завърна победно на ринга

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Станимира Петрова Снимка: БФБокс

Една от най-успешните български боксьорки в историята Станимира Петрова се завърна на ринга и постигна убедителна победа в първия си мач след 2 години пауза (35-годишната спортистка стана майка)

. Световната и четирикратна европейска шампионка срази Бибяна Ловашова (Словакия). В категория до 57 килограма българката зарадва феновете в „Асикс Арена" с успех с 5:0 (30:26, 30:26, 29:28, 30:26, 30:27) съдийски гласа. Така тя се класира за втория кръг на Европейското първенство в София.

Петрова демонстрира отлична форма. Тя отново впечатли с бързина и много техника по пътя към победата.

За място на четвъртфиналите националката ще се изправи срещу изключително класна противничка. Българката ще боксира на 21 септември срещу олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша).

Станимира Петрова Снимка: БФБокс

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