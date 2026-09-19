Капитанът на България: Адски съм разочарован! Не издържахме на напрежението

Капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грозданов призна, че напрежението е оказало сериозно влияние в двубоя срещу Германия от осминафиналите на европейското в София, загубен след обрат с 2:3.

"Разочароващо е пред родна публика, особено да водиш с 2:0. Държахме мача в нашите ръце, но не го задържахме. Малките детайли решиха нещата. Те рискуваха. Не удържахме на напрежението и на техния начален удар.

Адски разочарован съм. В един момент те направиха жестоки серии на сервис и това ни разклати. Не очаквахме да влезе този техен сервис. Не можахме да ги превъртим. Борим се за всеки мач, показваме страхотна игра, но на моменти не се получава. Има още какво да учим. Със сигурност следващото лято ще бъде по-добро. Ще бъдем по-мотивирани след представянето ни у дома", коментира Грозданов.