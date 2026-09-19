ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Везенков отбеляза 22 точки, но Олимпиакос падна от...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23592418 www.24chasa.bg

Везенков отбеляза 22 точки, но Олимпиакос падна от Реал на финала за Суперкупата на Евролигата

684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Александър Везенков Снимка: Х/Euroleague

Двубоят беше повторение на финала в Евролигата за сезон 2025/2026, когато гръцкият тим триумфира в Атина.

Александър Везенков беше най-силният играч на Олимпиакос и завърши с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки за близо 33 минути на паркета.

Другият български национал Коди Милър-Макинтайър записа 3 точки, 9 асистенции, 1 борба и 2 отнети топки за 17:33 минути.

Реал стигна до трофея с впечатляваща отборна игра – и 12-имата баскетболисти на мадридчани се разписаха. Най-резултатен с 12 точки беше Тимоте Луваву-Кабаро, а Андрес Фелис и Микаел Янтунен добавиха по 11. Тео Маледон завърши с 10 точки.

В мача за третото място Фенербахче победи Дубай Баскетбол с 85:77.

Александър Везенков Снимка: Х/Euroleague

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп прати Канада в прегръдките на Брюксел