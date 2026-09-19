Везенков отбеляза 22 точки, но Олимпиакос падна от Реал на финала за Суперкупата на Евролигата

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Двубоят беше повторение на финала в Евролигата за сезон 2025/2026, когато гръцкият тим триумфира в Атина.

Александър Везенков беше най-силният играч на Олимпиакос и завърши с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции и 2 отнети топки за близо 33 минути на паркета.

Другият български национал Коди Милър-Макинтайър записа 3 точки, 9 асистенции, 1 борба и 2 отнети топки за 17:33 минути.

Реал стигна до трофея с впечатляваща отборна игра – и 12-имата баскетболисти на мадридчани се разписаха. Най-резултатен с 12 точки беше Тимоте Луваву-Кабаро, а Андрес Фелис и Микаел Янтунен добавиха по 11. Тео Маледон завърши с 10 точки.

В мача за третото място Фенербахче победи Дубай Баскетбол с 85:77.