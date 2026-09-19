Мартин Атанасов: Благодаря на феновете! Имахме доста по-сериозни надежди за европейското

Най-опитният в националния отбор по волейбол Мартин Атанасов е сигурен, че той и неговите съотборници тепърва ще започнат да изпитват разочарование след отпадането на осминафиналите на европейското в София.

Тимът на Джанлоренцо Блендижини претърпя обрат от 2:0 до 2:3 срещу Германия.

"Разочаровани сме, тепърва ще го осъзнаем. Изпуснахме да победим с 3:0. Имаше повече напрежение. Допуснахме много грешки, германците се разиграха и отиграха всички топки. Започнаха да бият хубав сервис. На нас не ни влезе началният удар. Благодаря на всички фенове. Не ни се получиха нещата. Чувството е уникално през последните 2 седмици. Уникална атмосфера. Имахме доста по-сериозни надежди за първенството. Разочарован съм, че приключваме днес. Трудно се говори след изпуснатия мач от наша страна", коментира Атанасов след горчилката.