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Мартин Атанасов: Благодаря на феновете! Имахме доста по-сериозни надежди за европейското

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Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Най-опитният в националния отбор по волейбол Мартин Атанасов е сигурен, че той и неговите съотборници тепърва ще започнат да изпитват разочарование след отпадането на осминафиналите на европейското в София.

Тимът на Джанлоренцо Блендижини претърпя обрат от 2:0 до 2:3 срещу Германия.

"Разочаровани сме, тепърва ще го осъзнаем. Изпуснахме да победим с 3:0. Имаше повече напрежение. Допуснахме много грешки, германците се разиграха и отиграха всички топки. Започнаха да бият хубав сервис. На нас не ни влезе началният удар. Благодаря на всички фенове. Не ни се получиха нещата. Чувството е уникално през последните 2 седмици. Уникална атмосфера. Имахме доста по-сериозни надежди за първенството. Разочарован съм, че приключваме днес. Трудно се говори след изпуснатия мач от наша страна", коментира Атанасов след горчилката.

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