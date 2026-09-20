Алекс Николов: Положително е, че дори след загубата, хората крещяха "Българи, юнаци!"

Основният реализатор на националния по волейбол Александър Николов коментира болезненото отпадане на 1/8-финал от европейското в София:

"Разочароващ край, но беше уникално пътешествие това първенство. Свърши малко преди това, което всички очакваха. Радвам се, че изживяхме всичко това. Дано имаме няколко шанса да играем отново тук, в тази зала. Надяваме се на нещо по-добро догодина. Не ни достигнаха силите и енергия. Усетих по себе си, че ми стана тежко. Първо имах 5 аса без грешки, но след това не направих и един. Не мога да кажа причината.

Може би сме се изтощили срещу Полша (нашите биха с 3:2 европейския шампион в последния мач от групата). Просто не можахме да го направим. Две нови звезди изгряха в националния отбор (Денислав Бърдаров и Жасмин Величков). Да се надяваме, че ще ни радват още дълго време. Дано се развият възможно най-бързо по клубовете си.

Абсолютно в наши ръце беше всичко. Не успяхме да задържим нивото от първите два гейма, изморихме се. Германия бяха по-добри в последните три гейма и заслужено спечели. Ако говорим за изненада, то трябваше да бъде в началото на мача, а ние тогава ги натиснахме, а после омекнахме.

Жалко. Грешките от сервис са липса на концентрация. Страшно много грешки направихме, не само на сервис, във всеки елемент. Ще си говорим като отбор в съблекалнята.

Положително е, че България беше волейбол и дишаше волейбол през тези две седмици. Залата беше нон стоп пълна и наистина беше уникална атмосферата. Благодаря много на всички за подкрепата. Дори след загубата, хората не си тръгнаха от залата и крещяха "Българи, юнаци!", което поне малко ни помогна да превъзмогнем този тежък момент. Аз лично усетих, че се изморих. Може би и забивам по-голям брой топки от другите момчета.

Но не беше толкова физическа умората, колкото липсваше агресия. Но ние мислим дългосрочно. Отборът е на девета позиция в световната ранглиста, дано да останем там, но дори и да тръгнем от десето място през следващото лято, това е добра предпоставка да бъдем между първите единадесет, които отиват на олимпиада. Продължаваме да даваме всичко от себе си, това е целта ни.