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Купеният от "Лудогорец" треньор дебютира в Турция ...

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Купеният от "Лудогорец" треньор дебютира в Турция с 4:0 над "Галатастарай" след хеттрик на Салах

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В първия ден от тази седмица германският треньор Томас Райс изведе "Лудогорец" до домакинско 2:1 на  "Септември" в 9-ия кръг на Първа лига.

Последва светкавична сделка, който според неофициална информация е струвала турския "Трабзон" 1 млн. евро, за да бъде привлечен направилия фурор "Самсун" отново в южната ни съседка.

Така в събота вечерта при дебюта начело на новия му тим Райс дебютира срещу шампиона "Галатасарай", който като гост бе торпилиран 0:4.

Под ръководството на нови треньор голямата звезда Мохамед 

Салах се развихри с хеттрик (4 ,44, 80). Египтянинът асистира и да попадението на Ноа Савиоло (39).

"Галатасарай" остана първи след дебютната си загуба с 13 т.

"Трабзон" заема 5-о мясо с 10 т.

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