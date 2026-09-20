Стилияна Николова: Битката е сам със себе си, уча се и с опита, затова малцина стават шампиони

Световната шампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова се върна от Египет, където прекара ваканция с родителите си. В студиото на Нова тв тя разказа, че успява два пъти в годината да пътува дотам, за да се види с майка си и баща си, но през останалото време те пък идват в България. Стилияна разказа, че въпреки че майка й се занимава с художествена гимнастика, не се меси в решенията й, но се случва Стилияна да я потърси за съвет. А иначе, тук в България, личната й треньорка Валентина Иванова е човекът, който й помага в тежките ситуации. Но и помагат й останалите хора около нея, всеки има различен подход и толкове добре се познават всички в залата, че вече се разбират само с поглед.

"Много наблягам на личностното си развитие и искам да бъда добър човек", каза още Стилияна.

Разказа, че пътят й в художествената гимнастика е бил съвсем естествен, защото от съвсем малка е била в залата. Играела с уредите и гледала каките, надявайки се и тя един ден да бъде като тях. Но тъй като била пухкаво дете, не е имало особени очаквания към нея, с времето обаче нещата се променили. Добавя, че когато се мести на 13-годишна възраст от Египет в България, за нея е било по-скоро приключение, докато за родителите й било доста трудно.

"Битката е сам със себе си, учи се и с опита, затова малцина стават шампиони. Със сигурност ми е помогнал фактът, че живея сама, но не е страшно да се помоли за помощ, когато се налага", каза Стилияна.