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КМГ: Китай спечели златото в отборната надпревара ...

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КМГ: Китай спечели златото в отборната надпревара по модерен петобой за жени

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 20 септември на финала в женската отборна надпревара по модерен петобой на Азиатските игри в Нагоя китайският отбор, съставен от Джан Мин'ю, У Сияо, Фу Дзин и Мън Син, спечели златния медал, съобщи Китайската медийна група. Това е първият златен медал, спечелен от китайската делегация на Азиатските игри в Нагоя.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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