КМГ: Китай спечели златото в отборната надпревара по модерен петобой за жени

На 20 септември на финала в женската отборна надпревара по модерен петобой на Азиатските игри в Нагоя китайският отбор, съставен от Джан Мин'ю, У Сияо, Фу Дзин и Мън Син, спечели златния медал, съобщи Китайската медийна група. Това е първият златен медал, спечелен от китайската делегация на Азиатските игри в Нагоя.