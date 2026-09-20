"Черно-бели" фенове бойкотират мача с ЦСКА на Лаута, ще гледат двубоя пред стадиона

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Привържениците на "Локомотив" (Пд) излизат днес на протест и настояват босът на клуба Христо Крушарски да подаде оставка. Очаква се те да бойкотират срещата с ЦСКА и да гледат любимия си отбор пред стадиона.

По програма мачът трябва да започне в 17,45 часа, а фенове ще се събират на протест още от 14 часа пред Лаута.

От клуба пуснаха билети по 20-25 евро, което разгневи още повече "черно-белите" привърженици. Феновете на ЦСКА пък ще купуват само на място.

В неделя "Локомотив" загуби пловдивското дерби с 2:0, а днес на терен със сигурност няма да влязат Александър Александров, който се контузи и претърпя операция, Мартин Русков и Енцо Еспиноса.