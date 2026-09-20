Трио от Италия в младежкия национален отбор на България

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Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви футболистите, на които ще разчита за предстоящите решителни европейски квалификации:

25 септември, 18,30 ч: България - Португалия ст. "Георги Бенковски", Пазарджик

30 септември, 19,00 ч: Чехия - България, "Малшовичка Арена", Храдец Кралове

6 октомври, 19,30 ч: България - Шотландия, ст. "Георги Бенковски", Пазарджик

Прави впечатление присъствието на трима играчи от Италия - Андрей Кръстев, Валери Владимиров и Росен Божинов.

От състава поради контузия отпада халфът на кипърския АЕК (Ларнака) Иван Панков. Всички двубои ще бъдат излъчени пряко в ефира на Diema Sport.

Ето и списъка с повикани играчи:

Вратари:

Александър Андреев ("Жирона", Исп), Пламен Андреев ("Дебрецен", Унг), Андрей Кръстев ("Сампдория", Ит)

Защитници:

Мартин Георгиев (АЕК, Атина, Гър), Росен Божинов ("Пиза", Ит), Тодор Павлов ("Локомотив", Пловдив), Кубрат Йонашчъ ("Септември" София), Никола Нейчев ("Локомотив", София), Петър Атанасов ("Монтана"), Валери Владимиров ("Милан", Ит), Симеон Шишков ("Лудогорец")

Полузащитници:

Цветослав Маринов ("Спартак", Варна), Антоан Стоянов ("Ботев" Враца), Дамян Йорданов ("Ал Ула", С. Арабия), Асен Митков ("Левски"), Никола Илиев ("Септември", София), Александър Маринов ("Лудогорец")

Нападатели:

Филип Гигов ("Ботев", Враца), Севи Идриз ("Локомотив", Пловдив), Васил Казълджиев ("Славия"), Роберто Райчев ("Славия"), Стивън Стоянчов ("Левски"), Георги Лазаров ("Черно море").