Тройни батъли определиха Freestyle шампионите на Държавното по стрийт фитнес и калистеника

Тройни батъли определиха държавните шампиони в категория Freestyle на първeнството по калистеника и стрийт фитнес. Националният турнир бе част от 11-ото издание на Ърбан зоната, която отново събра в Северния парк хиляди зрители, жадни да проследят атрактивните изяви на асовете в новите градски спортове.

При юношите под 16 г. тройният батъл определи за Freestyle шампион Радостин Иванов, а в горната категория триумфира Крис Първанов, пред Пламен Петров и Мартин Андонов. На Power лека категория титлата грабна Алекс Кръстев, а в средната дивизия победи Теодор Русев, изпреварил само с 1 т Атанас Атанасов. В дисциплината Endurance при максимално време 8 минути шампион в първа категория стана Денислав Абаджиев със завършен сет от 5:25 мин, а в кат. 80-90 кг над всички бе Борислав Гойгаджов с 6:17 мин.

Отборът „Алвин и катериците" в състав Лъчезар Дипчовски, Мартин Паскалев и Стефан Цветков се окичи със златото при 14-годишните в Градското първенство по баскет 3х3, следван от "Skinny" и Локо Сф. При U16 триумфира тимът на „Фермерите"(Септември) Михаил Теофилов, Даниел Александров и Християн Петков, след тях се наредиха Локомотив Сф и „Тримата мускетари". Турнирът под мотото „Sofia Plays 3x3" продължава и днес с квалификациите и финалите за мъже и жени 16+.

Като част от Ърбан зоната е и стартиралият днес Балкански турнир по градски паркур. Състезатели от пет държави – Словения, Италия, Хърватия, Гърция и България ще участват в надпреварата „Urban Leap", събитието е част от европейски проект, съфинансиран по програма Erasmus+.

Същевременно в неделния ден сцената ще бъде „превзета" и от най-добрите в брейк танците, които ще излъчат призьорите в Националния шампионат, а децата могат да изпитат емоциите от безплатните спускания по специално опънатия за уикенда въжен тролей. Богатата програма осигурява на участници и зрители динамични състезания, зрелищни демонстрации, уъркшопи, различни спортни игри и забавления за малки и големи.

Следващият уикенд елитен европейски турнир събира част най-добрите брейк състезатели от водещи европейски и световни школи в България. На 26 и 27 септември специално изградена мащабна сцена пред НДК ще представи на столичани и гостите на града спиращо дъха шоу в най-новия олимпийски спорт. Участие в турнира са потвърдили част от най-нашумелите брейкъри от Франция, Германия, Румъния, Италия и др. С тази надпревара София се готви да посрещне финалната фаза на финансирания от Европейския съюз проект „Break the Limits". Инициативата обединява Българската брейк федерация, Френската танцова федерация и The Saxons (Германия), след успешно проведените етапи в Монпелие и Дрезден.

Преди това, в петък на 25 септември, стартира "Училищното турне" чрез демонстрации в софийски училища с цел насърчаване на децата и младежите към активен начин на живот чрез брейк танците.