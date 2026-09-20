Футболист №1 на България Илия Груев се завърна в групата на "Лийдс" след 5 месеца

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Футболист №1 на България за миналата година Илия Груев се завърна в групата на английския елитен "Лийдс" след 5-месечна пауза заради контузия.

26-годишният опорен халф е сред резервите за домакинството на "Кристал Палас" от 5-ия кръг на Висшата лига.

За последно националът ни игра за "Лийдс" при 3:0 срещу "Уулвърхемптън" във Висшата лига на 18 април, когато получи контузия в коляното в началото на двубоя.

Последва лечение на увредения менискус и нужния период за възстановяване. Преди това Груев участва в 16 от 19-те мача на "Лийдс" във всички турнири през календарната 2026-а, като записа 3 асистенции.

"Лийдс" тръгна чудесно в сезона и с 8 т. е на 6-о място във временното класиране.