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Летящият "Ботев" (Пд) вдига каре българи в паузата на шампионата

Велизар Маджаров

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Снимка: "Ботев" (Пд)

Триседмичната пауза в шампионата на първа лига, заради мачовете на националния отбор в Лига на нациите ще даде шанс на летящия с 3 поредни победи "Ботев" (Пд) да вдигне каре българи за следващите срещи.

Бившият национал Георги Миланов все още не е намерил оптималната си форма, след травма в бедрото. Завърналите се преди дни в родното гнездо Станислав Шопов от сръбския "Осиек" и Димитър Тонев от "Черно море" имат да наваксват в подготовката.

Вече ще започнат да тренират на пълни обороти. Младежкият национал Самуил Цонов отпадна в последния момент за победния мач срещу "Септември", заради болежки в крака, но се очаква да е напълно готов за старта на подготовката на "жълто-черните", които са пуснати в почивка до сряда. Тогава ще е ясно, колко сериозна е контузията на централния защитник Никола Солдо, сменен принудително срещу "Септември".

Старши треньорът Станислав Генчев планира "Ботев" да изиграе един или два контролни мача в паузата на шампионата в Първа лига.

Съперниците и датите ще бъдат обявени допълнително. 

Снимка: "Ботев" (Пд)

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