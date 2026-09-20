Поканен в националния ни отбор нападател донесе 1:0 за "Рейнджърс" в голямото дерби със "Селтик"

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„Рейнджърс" победи „Селтик" с 1:0 като гост в голямото дерби на Шотланзия от 7-ия кръг на Висшата лига.

Единственият гол в мача отбеляза Райън Надери в 33-ата минута след добавка. 194-сантиметровия нападател и бе поканен в националния ни отбор, но засега няма положителен отговор. Неговият баща е българин, а майка му - чехкиня. Роден е в Дрезден.

Така 23-годишният Надери може да играе за България, Чехия и Германия. Предстои да стане ясен изборът му. Напоследък индикациите са към Чехия.

Иначе домакините от „Селтик" започнаха по-активно днес и вкараха отменен гол заради засада чрез Остън Тръсти, докато попадение на „Рейнджърс" през второто полувреме също беше отменено след намеса на ВАР.

С този успех „сините" събраха 16 точки и се доближиха на 2 точки от лидера „Селтик", продължавайки силното си представяне срещу големия съперник.