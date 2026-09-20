Пловдивски фенове блокираха “Лаута" (от днес "Христо Бонев) преди "Локо" - ЦСКА, после напуснаха стадиона

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"Черно-белите" бойкотираха двубоя, искат оставката на Крушарски

Протестът ескалира - агитката не пусна линейка и двата автобуса с футболисти да минат, полицията се намеси

30 минути преди началото на мача между „Локомотив" (Пловдив) и ЦСКА стадионът на ”Лаута" остана почти празен. По-голямата част от „черно-белите" привърженици напуснаха района и се отправиха към близките заведения, където да гледат срещата, в знак на протест срещу ръководството на клуба.

„Да му плащам 30 евро за билет и да му пълня джоба на тоя (б.а. Христо Крушарски) - няма да стане", коментираха фенове.

Бойкотът е част от продължаващите протести на привържениците срещу собственика на „Локомотив" Христо Крушарски. Фенклубът на „черно-белите" предварително призова запалянковците да не влизат на стадиона за домакинството срещу ЦСКА.

Още около час преди началото на мача напрежението на „Лаута" ескалира. Фенове блокираха централния вход на комплекса и не допускаха автомобили да преминават. В един момент блокадата попречи и на линейка да влезе в района.

В 15,50 часа бе блокиран и автобусът на ЦСКА с футболистите. Возилото остана около 20 минути пред входа на комплекса, преди привържениците да го пропуснат. За да бъде освободен пътят, се наложи намеса на полицията. Униформените изблъскаха част от феновете, за да могат автобусите на двата отбора да преминат.

„Този трябва да напусне, съсипа отбора ни", заявиха „черно-бели" привърженици по адрес на Христо Крушарски.

Феновете блокираха и касата за продажба на билети. Пред нея бе поставено знаме с надпис „Крушарски вън".

Половин час преди първия съдийски сигнал на трибуните имаше не повече от 50 привърженици на домакините. Празен остана и сектор „Бесика", който традиционно е сред най-шумните места на „Лаута". В сектора за гости също имаше значително по-малко хора от обичайното.

Двубоят между „Локомотив" и ЦСКА започва в 17,45 часа и е от 10-ия кръг на Първа лига.

Протестът идва след загубата на „Локомотив" с 2:0 в пловдивското дерби с „Ботев" в предишния кръг. Преди днешния мач „черно-белите" са 11-и в класирането с 6 точки, докато ЦСКА е сред челните отбори с 20 точки след осем изиграни срещи.