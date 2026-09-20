Любо Пенев се отпуши победно в "Локо" (Сф) с 1:0 във Варна след 2 месеца чакане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Любо Пенев записа първата си победа начело на "Локо" (Сф), а нейното чакане продължи 2 месеца.

Във Варна столичани се наложиха с 1:0 над "Спартак" в среща от 10-ия кръг на Първа лига.

Единственото попадение в двубоя падна в 58-ата минута, когато капитанът на домакините Ангел Грънчов си отбеляза автогол и донесе успеха на „железничарите".

Те стартираха сезона с 1:1 срещу "Ботев" в Пловдив на 21 юли. До днешния мач "Локо" имаше 4 равенства и 5 загуби.

С трите точки натрупа 7 и се изкачи на 11-о място от 14 участници в елита.

"Спартак" пък вече няма победа в 7 поредни срещи и остава 8-и с 10 точки.