"Сити" лидер в Англия след 5:3, Холанд вече с гол срещу всеки отбор във Висшата лига

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Вицешампионът на Англия “Манчестър Сити” се възползва от издънката на първенеца “Арсенал”, който падна 0:3 в Брайтън от едноименния отбор, и излезе еднолично начело в класирането.

У дома “гражданите” се наложиха с 5:3 над “Съндърланд” в голов екшън.

Енцо Фернандес откри резултата за “Сити” в 9-ата минута, а Брайън Броби изравни в 12-ата. Райън Шерки отново даде аванс на домакините (29), преди Броби (33) да направи 2:2. Антоан Семеньо се разписа в 43-ата и 57-ата минута, за да направи резултата 4:2.

Броби обаче оформи своя хеттрик в 59-ата мин, за да нажежи отново ситуацията.

Кой друг, ако не головото страшилище Ерлинг Браут Холанд донесе 5:3 за манчестърци в 81-ата мин.

Така норвежкият гигант вече има гол срещу всеки един от отборите (25 възможни съперници), срещу които се е изправял в мач от Висшата лига.

“Гражданите” имат максималния възможен брой точки на върха във временното класиране - 15. “Арсенал” остана втори с 12, с 10 на третата позиция е “Брайтън”, а 4-и е “Борнемут” с 9, колкото има и “Лийдс”.

“Ливърпул” събра същия актив на 6-ата позиция след победа с 1:0 като гост на “Борнемут”. Единственото попадение отбеляза шведският нападател Александър Исак в 57-ата мин след асистенция на Флориан Вирц.

