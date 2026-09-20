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"Атлетико" спечели мадридското дерби срещу 10 от "Реал"

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Дийн Хаусен задържа Джулиано Симеоне в пеналта на "Реал". Снимка: Ройтерс

"Атлетико" на Диего Симеоне надви "Реал" на Жозе Моуриньо 2:1 в мадридското дерби от 7-ия кръг на италианския елит.

Защитникът на "белият балет" Дийн Хаусен задържа Джулиано Симеоне в пеналта в 50-ата мин. От това му действие последва дузпа за "Атлетико" и негово изгонване.

„От бялата точка Алехандро Грималдо откри резултата за домакините в 53-ата мин. Джонатан Дейвид направи 2:0 за "Атлетико" 5 мин по-късно. Антонио Рюдигер се разписа почетно за "Реал" в 89-ата мин.

С успеха "Атлетико" излезе втори в Примера дивисион с 16 т. "Реал" слезе 3-и с 15, а лидерът и шампион "Барселона" има на върха максималните 21.

Дийн Хаусен задържа Джулиано Симеоне в пеналта на "Реал". Снимка: Ройтерс

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