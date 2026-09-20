Две титли от световната купа по спортна гимнастика

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Два златни медала спечелиха българските гимнастици във финалите на световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария.

Даниел Трифонов триумфира във финала на прескок. Състезателят на "Левски-Спартак", с личен треньор Илия Янев, завърши на първо място със средна оценка 14.016 точки. Трифонов получи 14.100 точки за първия си прескок и 13.933 за втория. Втори се класира представителят на Чехия Ондржей Кални с 13.899 точки, а бронзът остана за неговия сънародник Йонас Данек с 13.799 точки.

Злато за България спечели и Йордан Александров във финала на успоредка. Националът получи оценка 13.633 точки и изпревари едно от най-големите имена в съвременната спортна гимнастика – украинеца Олег Верняев, който остана втори с 13.433 точки.

Верняев е олимпийски шампион на успоредка от Рио де Жанейро през 2016 година, когато печели и сребро в многобоя. Украинецът е още световен шампион на успоредка от 2014-а и двукратен европейски шампион в многобоя – от 2015 и 2017 година.

Бронзовият медал взе представителят на Люксембург Куентин Брандербургер.

Така България завършва участието си в Сомбатхей с три медала от три финала – два златни за Даниел Трифонов и Йордан Александров и един сребърен за Димитър Димитров.