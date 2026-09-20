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Под високо напрежение "Локо" (Пд) и ЦСКА направиха 1:1 на "Христо Бонев" (Снимки, видео)

Мая Вакрилова

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С равенство 11 завърши “Локо” - ЦСКА в Пловдив и така "червените" пропуснаха възможността да излязат начело в класирането. Снимка: Startphoto.bg

С равенство 1:1 приключи мачът "Локо" (Пд) - ЦСКА от 10-ия кръг на Първа лига на стадиона, който вече носи името на локомотивската легенда Христо Бонев.. Така "червените" пропуснаха да излязат начело в класирането преди международната пауза. Точен за домакините беше в 10-ата минута капитанът Парвиз Умарбаев. Последва и попадение за ЦСКА в 18-ата минута с автор Йоанис Питас.

До края на първото полувреме футболистите на ЦСКА държаха повече топката, но до втори гол така и не се стигна. Домакините също имаха добри положения, ала и те не успяха да вкарат отново.

. "Черно-белите" фенове бяха значително по-малко, а по трибуна "Бесика" липсваха изобщо такива.
. "Черно-белите" фенове бяха значително по-малко, а по трибуна "Бесика" липсваха изобщо такива.

Двубоят се игра под високо напрежение и освирквания заради протеста преди него. Феновете на "Локомотив" бойкотираха срещата, тъй като настояват босът на клуба Христо Крушарски да подаде оставка. Собственикът на "Локо" пусна билети по 20-25 евро, което сериозно подразни феновете и те решиха да не присъстват на мача, за да подкрепят отбора си, а да гледат срещата в близките заведения.

”Лаута" буквално беше превзета от запалянковците на ЦСКАтака "червените" пропуснаха възможността да излязат начело в класирането.От трибуната на “армейците” няколко пъти се чуха освирквания към Христо Крушарски.

Двубоят приключи с 5 жълти картона, като 3 от тях бяха за "Локомотив", а останалите за ЦСКА.

Столичани пропуснаха да излязат първи в класирането. С 24 т. те са втори - на точка от лидера "Левски", който обаче е с мач по-малко.

Той е с третия "Лудогорец" (23 т.). "Сините" го отложиха заради Лига Европа.

"Локо" е 12-и със 7 т. от 14 участници в елита.

С равенство 11 завърши “Локо” - ЦСКА в Пловдив и така "червените" пропуснаха възможността да излязат начело в класирането.
. "Черно-белите" фенове бяха значително по-малко, а по трибуна "Бесика" липсваха изобщо такива.

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