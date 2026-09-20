Люксембург идва в България с бивш от ЦСКА и трима братя

Бившият защитник на ЦСКА Енес Махмутович, както и трима братя са в състава на първия съперник на националите от турнира за Лигата на нациите. Отборът на княжеството гостува в Пловдив на 26 септември.

Махмутович в момента е в “Динамо” (Батуми), където е и бившият капитан на “червените” Иван Турицов, който е в нашия състав. Още един защитник на грузинския тим - Дик Карлсон, също е в състава на Люксембург.

Тримата братя в състава на Джеф Щрасер са нападателите Винсент Тил от германския “Валдхоф” и Себастиен от люксембургския “Диферданж”. Третият е халфът Оливие от местния “Кьореинг”.

Ето и целия състав на първия ни съперник в Лигата на нациите: вратари: Лукас Фокс (“Бремер”, Германия), Тим Кипс (“Фьоникс”, Любек, Германия), Антъни Морис (“Ал Халееж”, Саудитска Арабия), Тиаго Перейра (“Льо Лювие”, Белгия); защитници: Флариан Бонерт (“Ханза”, Росток, Германия), Дик Карлсон, Енес Махмутович, Лоран Янс (“Беверен”, Белгия), Сеид Корач (“Хелас”, Верона, Италия), Марвин Мартинс (“Лиапая”, Латвия), Вахид Селимович (“Иберия 1999”, Грузия), Ерик Вейга (“Атерт Бисен”); халфове: Леандро Барейро (“Бенфика”, Португалия), Томас Крус (“Бодрум”, Турция), Енцо дос Сантос (“Борусия”, Дортмунд, Германия), Матиас Олесен (“Сьондериске”, Дания), Даниел Синани (“Сампдория”, Италия), Оливие Тил; нападатели: Айман Дардари (“Рот Вайс”, Есен, Германия), Хамза Кадамани (“Мец”, Франция), Омар Натами (УНА “Страсен”), Тимоте Рупил (“Хелзингборгс”, Швеция) Себастиен Тил, Винсент Тил, Джейсон Видейра (“Майнц 05”, Германия).

Прави впечатление, че нападението на Люксембург е доста сериозно, а звездата Енцо дос Сантос е едва на 17 години и е в мъжкия състав. В България това като че ли е забранено и чакаме някой да стане на 25 години, за да обявим дали става или не става.

“Предстоят важни мачове, но съм сигурен, че в крайна сметка имаме огромен шанс да сме първи в групата”, категоричен е наставникът на Люксембург Щрасер.

Лигата на нациите стана различен турнир, след като УЕФА реши по него да се правят и евроквалификациите за следващото континентално първенство. Отборите ще бъдат разпределени според крайното класиране в турнира по урните.

След това ще дойдат още две промени. В Лигата на нациите всички тимове ще се съберат в три дивизии, а не в четири, както досега.

Квалификациите пък ще бъдат в две дивизии по подобие на шампионатната фаза в евротурнирите.