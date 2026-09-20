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Нов силен мач за национала Лукас Петков в Бундесли...

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Нов силен мач за национала Лукас Петков в Бундеслигата

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Лукас Петков Снимка: "Елверсберг"

И в 4-ия кръг на Бундеслигата националът на България Лукас Петков игра силно за абсолютния новак в елита на Германия "Елверсберг".

Тимът на дясното крило направи 0:0 при гостуването си на "Шалке 04" пред 61 554 зрители.

Петков игра цял мач. Него опасен удар мина покрай вратата на съперника в 86-ата мин. Лукас се отчете и с няколко много добри подавания към съотборници.

3 от 6-те му опита за дрибъл бяха успешни. При единоборствата спечели 11 от 19, като цели 9 пъти върна притежанието на топката.

"Елверсберг" е 7-и в класирането със 7 т.

За Петков предстоят мачове с националния от Лигата на нациите.

Лукас Петков Снимка: "Елверсберг"

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