Тимът на Мъри Стоилов се спаси от загуба в 94-ата мин, вече 6-и мач е без победа

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Воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" продължи лошата си серия без победа от началото на сезона в елита на Турция, но поне се спаси от загуба и напусна последното място след 6-ия кръг.

У дома в Измир тимът на Мъри завърши 2:2 срещу "Ризе" благодарение на точно изпълнена дузпа в 94-ата минута от Бекироглу.

Резултата за домакините откри Куртулан още във 2-ата мин. Гостите направиха обрат чрез Олавуин (70) и Доичару (80), преди да дойде спасителната дузпа.

Така „Гьозтепе" се изкачи на предпоследното 17-о място в класирането, изпреварвайки "Еюп", който бе разгромен 0:8 при гостуването си на "Фенербахче". Двата отбора са с по 3 т.