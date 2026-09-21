Натискат Юрген Клоп да викне 1/2 българин в националния на Германия

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Селекционерът на бундестима Юрген Клоп да разгледа играта на нападателя Раян Надери от “Глазгоу Рейнджърс”, защото иначе той ще предпочете Чехия. За това призовават няколко издания в Германия.

Надери е половин българин, след като баща му е с роден паспорт, а майка му е чехкиня. Самият Раян притежава и родно гражданство освен немското, но не иска да чуе да играе за националния ни отбор.

23-годишният нападател е роден в Дрезден, като бе купен за 5,5 милиона евро от “Ханза” (Рощок).

Надери реши вечното дерби на Шотландия в полза на “Глазгоу Рейнджърс”, след като вкара единствения гол срещу “Селтик”, и то на стадиона на съперника.

Надери се разписа в 33-ата минута. Второ попадение на гостите бе отменено заради игра с ръка.

На стадиона бе и бившият капитан на националния ни отбор Стилиян Петров, който направи анализа за телевизията. Петров е легенда на “Селтик”.

Този сезон обаче “Глазгоу Рейнджърс” доминира тотално във вечното дерби, като вече има две победи от началото. Първата бе с категоричното 3:0 за една от купите, а сега с 1:0.

В Шотландия възприеха гръцкото правило след сериозните проблеми с публиката на мача и сега гостуващата агитка няма право да присъства на стадиона.

Въпреки загубата “Селтик” е начело в класирането след изиграни 7 кръга, като това бе неговата първа загуба през сезона. “Рейнджърс” е само на две точки от вечния си съперник и вече мечтае да си върне титлата след дълга пауза.

