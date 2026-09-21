ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ одобриха продажба на 48 изтребителя F-35 на Са...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23596804 www.24chasa.bg

Меси заби гол номер 930 в кариерата си

972
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Лионел Меси СНИМКА: instagram/intermiamicf

"Интер Маями" стигна само до 2:2 при домакинството си на "Сан Диего" в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Новият треньор на тима от Маями Кили Гонсалес стартира с всичките си звезди. Лионел Меси и Луис Суарес вкараха и двата гола за отбора, като в състава бяха Каземиро и Родриго де Пол.

За суперзвездата Меси това бе гол номер 930 в кариарата му. Аржентинецът се разписа от фаул. Това бе и 7-ия гол на Лео от пряк свободен удар. 

Идната седмица на 28 септември (понеделник) "Интер Маями" ще бъде гост на "Кълъмбъс Крю", като това ще бъде първият от заключителните осем мача на "чаплите" от редовния сезон в МЛС лигата.

Лионел Меси СНИМКА: instagram/intermiamicf
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Бракът на Пъдеви получи подпис, но е прекрасна комедия с дребни жестове