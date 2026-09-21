Меси заби гол номер 930 в кариерата си

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"Интер Маями" стигна само до 2:2 при домакинството си на "Сан Диего" в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада.

Новият треньор на тима от Маями Кили Гонсалес стартира с всичките си звезди. Лионел Меси и Луис Суарес вкараха и двата гола за отбора, като в състава бяха Каземиро и Родриго де Пол.

За суперзвездата Меси това бе гол номер 930 в кариарата му. Аржентинецът се разписа от фаул. Това бе и 7-ия гол на Лео от пряк свободен удар.

Идната седмица на 28 септември (понеделник) "Интер Маями" ще бъде гост на "Кълъмбъс Крю", като това ще бъде първият от заключителните осем мача на "чаплите" от редовния сезон в МЛС лигата.