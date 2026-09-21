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https://www.24chasa.bg/sport/article/23597119 www.24chasa.bg

Съперник на "Левски" в Лига Европа падна 1:2 от "Пари Сен Жермен"

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Феновете на "Олимпик Марсилия" по време на мача с ПСЖ. Снимка: Ройтерс

"Пари Сен Жермен" спечели с 2:1 като гост на "Олимпик Марсилия" в първото издание на дербито "Льо Класик" за този сезон. Феран Торес изведе шампионите напред в 66-ата минута, а домакините много бързо изравниха чрез резервата Анхел Гомеш в 72-ата мин. Маркиньос върна преднината на парижани 120 секунди по-късно.

От 77-ата минута нататък домакините заиграха с човек по-малко заради втори жълт картон на Тимъти Уеа.

Успехът бе едва втори за ПСЖ от началото на сезона и така състава на Луис Енрике вече превъзмогнаха лошия старт на кампанията. Те вече са шести във временното класиране с актив от 8 точки и изостават на пет пункта от лидера Монако.

"Марсилия", който приема "Левски" в мач от груповата фаза на Лига Европа на 26 ноември, се представя неубедително от началото на сезона, като имат само една победа в пет мача. Това бе тяхното четвърто последователно шампионатно поражение, както и общо пето по ред във всички турнири. "Олимпик" е на предпоследното 17-о място във временното класиране с актив от едва 3 точки.

Феновете на "Олимпик Марсилия" по време на мача с ПСЖ. Снимка: Ройтерс

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