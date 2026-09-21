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https://www.24chasa.bg/sport/article/23597183 www.24chasa.bg

Гьокереш недоволства, че е резерва - може да напусне "Арсенал" през зимата

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Виктор Гьокереш от "Арсенал" се опитва да спре Илия Груев при дебюта му като титуляр във Висшата лига. Снимка: "Лийдс"

Нападателят на "Арсенал" Виктор Гьокереш може да напусне лондонския клуб през зимния трансферен прозорец, според Caught Offside. 28-годишният шведски играч е недоволен от статута си на резерва от началото на сезона. Таранът влезе резерва само в два от мачовете от Висшата лига и един от Шампионската лига.

Ръководството на "Арсенал" не възнамерява да се разделя с него, но може да промени решението си, ако придобие друг нападател през зимата. Представителите на играча вече са започнали предварителни разговори с "Ювентус", "Милан", "Ал Итихад" и "Ал Ахли".

Гьокереш се присъедини към "Арсенал" през юли 2025 г. от "Спортинг" (Лисабон). Договорът му с лондонския клуб е до 30 юни 2030 г. 

Порталът Transfermarkt оценява правата му на 65 милиона евро.

Виктор Гьокереш от "Арсенал" се опитва да спре Илия Груев при дебюта му като титуляр във Висшата лига. Снимка: "Лийдс"

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