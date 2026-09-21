Гьокереш недоволства, че е резерва - може да напусне "Арсенал" през зимата

Нападателят на "Арсенал" Виктор Гьокереш може да напусне лондонския клуб през зимния трансферен прозорец, според Caught Offside. 28-годишният шведски играч е недоволен от статута си на резерва от началото на сезона. Таранът влезе резерва само в два от мачовете от Висшата лига и един от Шампионската лига.

Ръководството на "Арсенал" не възнамерява да се разделя с него, но може да промени решението си, ако придобие друг нападател през зимата. Представителите на играча вече са започнали предварителни разговори с "Ювентус", "Милан", "Ал Итихад" и "Ал Ахли".

Гьокереш се присъедини към "Арсенал" през юли 2025 г. от "Спортинг" (Лисабон). Договорът му с лондонския клуб е до 30 юни 2030 г.

Порталът Transfermarkt оценява правата му на 65 милиона евро.