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https://www.24chasa.bg/sport/article/23597207 www.24chasa.bg

Президентът на ПСЖ разследван заради конфликт на интереси

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Президентът на френския тим Насер ал Хелайфи е вдигнат на ръце от играчи и щаб след мача.

Президентът на "Пари Сен Жермен" Насер Ал Хелайфи е обект на предварително разследване във Франция заради предполагаем незаконен конфликт на интереси, свързан с правата за излъчване на мачове от Лига 1. Ал Хелайфи и beIN отричат ​​твърденията.

Разследването е свързано с преговори през 2024-а относно правата за излъчване на мачове от Лига 1 и ролите на Ал Хелайфи като президент на ПСЖ и председател на beIN Media Group.

Източник, запознат с въпроса, заяви, че Ал Хелайфи се е оттеглил от почти всички заседания на борда на LFP през последната година и не е присъствал на заседания, свързани с въпроси за beIN.

В писмо от февруари до Националния съвет по етика на Френската футболна федерация beIN заяви, че макар Ал Хелайфи да председателства beIN Media Group, той няма оперативна или изпълнителна отговорност в рамките на групата или beIN Sports France, като заяви, че тези отговорности са на главния изпълнителен директор на групата Юсеф Ал-Обайдли.

Откриването на предварително разследване не е равносилно на констатиране на нарушение.

Президентът на френския тим Насер ал Хелайфи е вдигнат на ръце от играчи и щаб след мача.

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