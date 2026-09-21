Григор Димитров с лек прогрес в ранглистата, Донски с рекордно класиране на двойки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров прогресира минимално в световната ранглиста на АТП при мъжете.

35-годишният българин се изкачва с едно място и вече заема 127-ото с 472 точки, след като през миналата седмица се завърна в националния отбор за Купа "Дейвис", където записа победа и загуба на сингъл.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров също подобрява класирането си, като също печели една позиция и се изкачва до номер 300 в света със 184 точки.

Александър Донски постига ново рекордно класиране в ранглистата на двойки и вече е 81-ви с 1022 точки.

В топ 10 на сингъл няма промени, а водач продължава да бъде Яник Синер (Италия) с 11500 точки.