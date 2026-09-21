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Шампионът ни от Australian Open сред най-добрите 8 в света до 18 г.

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Димитър Кисимов

Димитър Кисимов официално се класира за Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе от 21 до 25 октомври в Чънду, Китай. Това е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

Осемте участници ще бъдат разпределени в две групи по четирима състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

Най-големият успех на Кисимов дойде в началото на сезона на Откритото първенство на Австралия, където той и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата на двойки при юношите.

На сингъл Кисимов също постигна сериозни успехи. През март той спечели титлата на турнира от категория J300 в Кайро, след това завърши трети на силния юношески турнир в Пловдив, а впоследствие стана и вицешампион на J500 в Офенбах, Германия.

На „Уимбълдън" Кисимов достигна до четвъртфиналите на сингъл при юношите. Особено важна стъпка в развитието му дойде през август, когато българинът спечели първата си титла на сингъл при мъжете от World Tennis Tour в Куршумлийска Баня, Сърбия.

Силното му представяне продължи и на US Open при юношите, където Кисимов достигна до третия кръг.

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който ще играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г., а Александър Василев зае осмо място през миналата година.

Димитър Кисимов

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