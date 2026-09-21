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https://www.24chasa.bg/sport/article/23597954 www.24chasa.bg

Халф на "Реал" с тежка контузия в глезена

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Футболистите на "Реал" са свели глави след загубата от "Атлетико". Снимка: Ройтерс

От "Реал" излязоха с официално съобщение за състоянието на халфа Федерико Валверде. Уругваецът бе фаулиран много грубо от Канг-Ин Лий по време на мадридско дерби с "Атлетико", загубено от "белите" с 1:2.

Националът на Република Корея не бе изгонен и това бе и една от най-сериозните претенции на "Реал4 към съдийството на Мигел Ортис.

"След прегледите, проведени днес на нашия играч Феде Валверде от медицинския екип, му беше поставена диагноза "тежка травма на левия глезен", получена по време на мача с "Атлетико". Валверде ще бъде подложен на допълнителни прегледи в следващите часове", написаха от "Сантяго Бернабеу".

Глезенът на Валверде е силно подут и отекъл, a самият уругваец изпитва сериозна болка. Скоро ще му бъдат направени и допълнителни изследвания, за да се види колко точно футболистът ще отсъства от терените.

Футболистите на "Реал" са свели глави след загубата от "Атлетико". Снимка: Ройтерс

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