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https://www.24chasa.bg/sport/article/23598000 www.24chasa.bg

Палмър отпадна от националния на Англия заради контузия

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Коул Палмър Снимка: facebook.com/colepalmer80/

Звездата на "Челси" Коул Палмър отпадна от състава на националния отбор на Англия за предстоящите двубои от Лигата на нациите заради мускулна травма, съобщава "Скай Спортс".

24-годишният плеймейкър, който пропусна световното първенство през лятото, след като не беше повикан от селекционера Томас Тухел, трябваше да се завърне за мачовете срещу Испания, Чехия и Хърватия, но в крайна сметка ще трябва да почака преди да облече отново фланелката на "Трите лъва".

От началото на сезона Палмър има 4 гола и 2 асистенции в 7 мача за "сините" от Лондон.

Англия излиза срещу световния и европейски шампион Испания на 26 септември на "Уембли".

Коул Палмър Снимка: facebook.com/colepalmer80/

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