Палмър отпадна от националния на Англия заради контузия

Звездата на "Челси" Коул Палмър отпадна от състава на националния отбор на Англия за предстоящите двубои от Лигата на нациите заради мускулна травма, съобщава "Скай Спортс".
24-годишният плеймейкър, който пропусна световното първенство през лятото, след като не беше повикан от селекционера Томас Тухел, трябваше да се завърне за мачовете срещу Испания, Чехия и Хърватия, но в крайна сметка ще трябва да почака преди да облече отново фланелката на "Трите лъва".
От началото на сезона Палмър има 4 гола и 2 асистенции в 7 мача за "сините" от Лондон.
Англия излиза срещу световния и европейски шампион Испания на 26 септември на "Уембли".