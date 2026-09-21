"Ювентус" преговаря с 37-годишен вратар

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"Ювентус" може да привлече бившия вратар на "Арсенал" и "Барселона" Норберто Нето. Стражът на торинци Камил Грабара ще отсъства за дълъг период от време поради контузия на кръстните връзки. Според Tuttosport, 37-годишният бразилец е водещият кандидат за подсилване на вратарската позиция на "Ювентус".

Бразилецът вече пази в тима от Торино от 2015 до 2017 г. Италианският клуб ще може да подпише с играча въпреки затварянето на летния трансферен прозорец, тъй като Нето е свободен агент.

Вратарят за последно бе в бразилския "Ботафого".