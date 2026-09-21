Нов тв канал взе мачовете и на футболните национали

Телевизионният канал MAX One, собственост на телекомуникационния оператор A1, ще излъчва срещите на мъжкия национален отбор по футбол до 2028 г. Това стана ясно, след като А1 придоби правата за излъчването на двубоите на "трикольорите" от започващия тази седмица турнир Лига на нациите, както и за квалификациите за Евро 2028 и избрани международни приятелски мачове, обявиха от БФС.

Първият двубой на България в ефира на MAX One ще бъде домакинството на Люксембург тази събота, 26 септември, на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Мачът от Група C4 на Лигата на нациите е с начален час 19:00.

Следващата среща на селекцията на Александър Димитров е на 29 септември от 21:45 ч. отново пред родна публика, като този път съперник ще бъде Естония. След това предстоят две гостувания – на Исландия в Рейкявик на 3 октомври от 19:00 ч. и на Люксембург на 6 октомври от 21:45 ч.

Същият канал придоби от това лято правата и за мачовете на женския и мъжкия национален отбор по волейбол на България.

Досега БНТ излъчваше мачовете на футболните национали.