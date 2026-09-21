В борбата избраха обединител

Тодор Ангелов е кандидатът на опозицията за нов президент на раздираната от скандали и противоречия БФ Борба. Името на 60-годишния бивш национал и медалист от големи първенства консолидира десетки клубове от страната за насроченото от съда извънредно изборно събрание на централата на 17 октомври 2026 г. Ангелов се подкрепя от живата легенда на борбата Валентин Йорданов и от дългогодишния спонсор на федерацията Гриша Ганчев.

Авторитетът и стилът на работа на Ангелов в родната борба се явяват реална надежда за спиране на братоубийствената война и трусовете в най-успешния спорт на България. Във визитката му на национал впечатляват сребърния медал от световното първенство „Варна-91" и бронзовия от европейското „Познан-90" в кат. до 82 кг по класическа борба. Той е трикратен победител в най-престижния международен турнир „Никола Петров" и многократен държавен шампион. Възпитаник е на спортното училище в Пазарджик. Защитавал е цветовете на двата най-успешни клуба в България. В ЦСКА е работил под ръководството на Георги Райков и Стефан Ангелов, а в „Левски-Спартак" с Александър Томов и Борис Бутраков.

В годините след края на кариерата си Ангелов разви успешен бизнес и винаги е подкрепял не само финансово, но и с управленски решения и дейности любимия си спорт. Дългогодишен член на Управителния съвет на БФБ. Най-вече негова е заслугата за за постигнатите отлични резултати в женската борба във времето, в което той беше пряк отговорник за това направление в централата.

През годините Тодор Ангелов неколкократно е отклонявал поканите за се кандидатира за президент на БФ Борба. Настоящата ситуация обаче явно го е мотивирала да се кандидатира и да оправдае желанието на десетки клубове за обединение и връщане както на нормалността, така и на успехите в българската борба.