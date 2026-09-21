Футболисти от "Ботев" (Пд) зарадваха ученици с картички и автографи (Снимки)

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Футболистите на "Ботев" (Пловдив) Станислав Шопов и Димитър Тонев посетиха ОУ "Димитър Талев" днес по случай спортния празник на учебното заведение. Те зарадваха малките с картички и автографи, а учениците се нареждаха, за да се снимат с любимите си футболисти.

"Срещата с футболистите на "Ботев" Пловдив донесе много радост на най-малките и запали в тях още по-силна емоция към любимия клуб", написаха в социалните мрежи "жълто-черните".

В спортния празник се включиха и представители на баскетболен клуб "Ботев Академик", които също бяха част от специалния ден и зарадваха децата с изненади, превръщайки събитието в истински празник на спорта.