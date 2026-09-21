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Футболисти от "Ботев" (Пд) зарадваха ученици с картички и автографи (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Футболистите от "Ботев" зарадваха малките от ОУ "Димитър Талев" Снимки: Botev Plovdiv

Футболистите на "Ботев" (Пловдив) Станислав Шопов и Димитър Тонев посетиха ОУ "Димитър Талев" днес по случай спортния празник на учебното заведение. Те зарадваха малките с картички и автографи, а учениците се нареждаха, за да се снимат с любимите си футболисти.

"Срещата с футболистите на "Ботев" Пловдив донесе много радост на най-малките и запали в тях още по-силна емоция към любимия клуб", написаха в социалните мрежи "жълто-черните".

В спортния празник се включиха и представители на баскетболен клуб "Ботев Академик", които също бяха част от специалния ден и зарадваха децата с изненади, превръщайки събитието в истински празник на спорта.

Станислав Шопов и Димитър Тонев посетиха ОУ "Димитър Талев"
Станислав Шопов и Димитър Тонев посетиха ОУ "Димитър Талев"
Станислав Шопов раздаваше автографи на малките ботевисти от ОУ "Димитър Талев"
Станислав Шопов раздаваше автографи на малките ботевисти от ОУ "Димитър Талев"
Димитър Тонев се снима с малките фенове на "Ботев"
Димитър Тонев се снима с малките фенове на "Ботев"

Футболистите от "Ботев" зарадваха малките от ОУ "Димитър Талев" Снимки: Botev Plovdiv
Станислав Шопов и Димитър Тонев посетиха ОУ "Димитър Талев"
Станислав Шопов раздаваше автографи на малките ботевисти от ОУ "Димитър Талев"
Димитър Тонев се снима с малките фенове на "Ботев"

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