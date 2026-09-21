Обявиха националите до 19 г. за турнира в Сърбия, 7 играчи са легионери

Националният отбор на България до 19 години със селекционер Атанас Рибарски започна подготвителен лагер преди участието си в международния турнир „Стеван Вилотич-Челе" в Сърбия. За лагера са повикани 22-ама футболисти от общо 18 клуба. Петнадесет от състезателите се развиват в български отбори, а седем са част от чуждестранни клубове.

ЦСКА е с трима футболисти, по двама състезатели са повикани от „Левски" и „Септември", а представители в състава имат още „Лудогорец", „Черно море", „Марек", „Черноморец", „Рилски спортист", „Вихрен", „Ботев" (Пловдив) и „Ботев" (Враца).

Футболистите, които играят зад граница, пристигат от италианските „Лече", „Реджина" и „Каляри", испанския „Реал Мурсия", хърватския „Динамо Загреб", гръцкия „ОФИ Крит" и английския „Уест Хем". Двама от футболистите в групата са пълни дебютанти с националната фланелка, а други двама не бяха викани при 19-годишните до момента.

България ще изиграе три двубоя по време на турнира. В първата си среща националите ще се изправят срещу домакина Сърбия на 24 септември от 16,00 часа в Суботица. На 26 септември, отново от 16,00 часа, предстои мач срещу Унгария в Сента. Последният двубой на България е срещу Румъния на 29 септември от 14,30 часа в Сента.

Състав на юношеския национален отбор на България до 19 години:

Вратари: Огнян Владимиров („Левски"), Пламен Пенев („Лече", Италия)

Защитници: Алекс Тунчев и Веселин Бачев (ЦСКА), Тимур Мустафа („Лудогорец"), Радослав Палазов („Реал Мурсия", Испания), Борислав Стоичков („Септември"), Емануил Няголов („Черно море"), Даниел Кирилов („Марек")

Полузащитници: Калоян Божков („Динамо", Загреб, Хърватия), Борислав Пенков („Реджина", Италия), Стефан Крумов (ЦСКА), Атанасиос Туфас (ОФИ, Гърция), Мартин Пейчев („Уест Хeм", Англия), Кристиян Горянов („Каляри", Италия), Радостин Стоилов („Левски")

Нападатели: Ростислав Костенски („Черноморец"), Виктор Добрев („Септември"), Марто Бойчев („Рилски спортист"), Даниел Манолев („Вихрен"), Радослав Караманов („Ботев", Пловдив), Самуил Мечев („Ботев", Враца)