Весела Лечева гост на Азиатските игри в Япония

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е гост на 20-ите Азиатски игри в Нагоя.

Най-голямото състезание в Азия беше открито в събота вечерта от японския император Нарухито. Церемонията, на която присъстваха също императрица Масако, както и председателят на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, отбеляза началото на 16-дневното събитие.

Лечева ще остане в Япония до края на седмицата, като ще посети различни състезания и ще проведе редица срещи. Една от първите беше с президента на световния бокс Генадий Головкин, който дойде в Нагоя също от София, където присъства на Европейското първенство по бокс. Головкин постави висока оценка на организацията.

„Азиатските игри събраха повече участници от Олимпийските игри в Париж. Те са най-важният тест преди Олимпийските игри в Лос Анджелис. За нас като представители на друг континент е изключително важно да видим какво правят нашите колеги", коментира Весела Лечева, която освен председател на БОК е и член на Комисията по обществени въпроси и корпоративни комуникации на МОК.