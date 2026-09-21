Треньорът на световния и европейски шампион Испания преподписа, договорът е исторически

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Селекционерът на световния и европейски шампион Испания Луис де ла Фуенте подписа исторически нов договор с федерацията до 2032 г. (за първи път се сключва толкова дългосрочен договор с треньор от испанската федерация.)

Споразумението включва Евро 2028, Мондиал 2030, Евро 2032 и три издания на Лигата на нациите.

Под ръководството на Де ла Фуенте Испания спечели Лигата на нациите (2022/23), Евро 2024 и световното тази година. В своите 50 мача начело Де ла Фуенте има само 2 загуби и впечатляваща серия от 38 срещи без поражение.