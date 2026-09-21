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Радослав Росенов прегази румънец и е 1/4-финалист на европейското по бокс в София

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Радослав Росенов Снимка: БФБокс

Радослав Росенов стартира с убедителна победа участието си на европейското първенство по бокс в София.

Вицешампионът от 2024 година и бронзов медалист от световното първенство в Ливърпул не остави шансове на румънеца Андрей Гавае. В категория до 60 килограма той доминираше на ринга в „Асикс Арена" по пътя към успеха с 5:0 съдийски гласа (30:27, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).

22-годишният българин, петкратен носител на купа „Странджа", демонстрира явно превъзходство в хода и на трите рунда. Успехът го класира за четвъртфиналите, където на 23 септември ще се изправи срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков (Русия).

Радослав Росенов Снимка: БФБокс

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