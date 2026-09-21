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https://www.24chasa.bg/sport/article/23599757 www.24chasa.bg

Победители в 57-ия шосеен пробег „Колю Фичето"

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Победителят от юношите под 20 години Виктор Петков (Спринт - Червен бряг)

Шосейният пробег „Колю Фичето" се проведе за 57-а поредна година в Дряново. Това е едно от най-старите атлетически състезания в България.

Ето и победителите в различните дистанции:

Юноши под 20 години – 2 км: Виктор Петков (Спринт – Червен бряг) – 6:26 мин

Девойки под 20 години – 2 км: Христина Тодорова (Евър – Варна) – 7:44 мин

Юноши под 18 години – 2 км: Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит) – 6:30 мин

Девойки под 18 години – 2 км: Кристияна Михайлова (Хисаря) - 7:47 мин

Момчета под 16 години – 800 м: Даниел Турлаков (Орловец 93 – Габрово) – 2:24 мин

Момичета под 16 години – 800 м: Мирела Цингова (Евър – Варна) – 2:46 мин

Момчета под 14 години – 800 м: Йордан Ангелов (Лудогорец – Разград) – 2:41 мин

Момичета под 14 години – Ния Костова (Евър – Варна): 2:55 мин

Победителят от юношите под 20 години Виктор Петков (Спринт - Червен бряг)

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