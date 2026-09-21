ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дизелът стигна 2 евро, бензинът гони 1,70

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23600156 www.24chasa.bg

Аркада не спря Уилиам Чолов да бие чех на европейското по бокс в София

1284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Улиан Чолов в акция Снимка: Startphoto.bg

Уилиам Чолов донесе нов успех за България на европейското първенство по бокс в София. В категория до 80 килограма националът ни се наложи в тежка битка над представителя на Чехия Даниел Флориан. Родният боксьор постигна успех с 4:1 съдийски гласа (29:28, 29:28, 28:29, 30:27, 29:28).

Мачът премина много емоционално, като още в средата на първия рунд Чолов получи тежка аркада след удар с глава. Той обаче стисна зъби и продължи битката, за да си осигури победата и място на четвъртфиналите. Там петият от световното първенство ще боксира с Рашко Симич (Сърбия). Мачът е на 23 септември.

Може да гледате срещите от европейското първенство в „Асикс Арена" на живо на онлайн сайта на БНТ. Желаещите да подкрепят националите ни от трибуните могат да го направят, закупувайки билет от платформата на Kupibileti.bg.

Улиан Чолов в акция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция