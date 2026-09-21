Щангисти от Сливен пуснаха жалба до федерацията по вдигане на тежести

Спортен клуб по вдигане на тежести „Христо Бъчваров" от Сливен заведе жалба и искане за отмяна на решение на управителния съвет на федерацията от 18.09.2026 г., съобщи в писмо до медиите председателят на БФВТ Стефан Ботев.

Жалбата е изпратена от клуба с изх. № 01/21.09.2026 г. и е заведена във входящия регистър на БФВТ с вх. № 04/21.09.2026 г., като получаването ѝ е удостоверено и от самия Ботев в качеството му на председател на федерацията.

Искането е адресирано до общото събрание на БФВТ и с оглед на нейния предмет следва да бъде разгледана от този орган по установения в закона и устава ред.

Според написаното в жалбата на 18.09.2026 г. управителният съвет на БФВТ е приел решение по т. 3 от дневния ред за изключване на СКВТ „Христо Бъчваров" -

Сливен, като член на федерацията. В протокола решението е обосновано с

позоваване на чл. 13, ал. 1, т. 2, б. и чл. 13, ал. 2 от Устава на БФВТ и с твърдения за „грубо злепоставяне" на целите и интересите на федерацията и „нелоялно поведение", изразено чрез публични изявления на представителя на клуба.

Жалбата следва да бъде разгледана на следващото надлежно свикано общо събрание на БФВТ, като бъде включена като самостоятелна точка в дневния ред, по която общото събрание да се произнесе с решение относно искането за отмяна на решението на управителния съвет от 18.09.2026 г.