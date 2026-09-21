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https://www.24chasa.bg/sport/article/23600760 www.24chasa.bg

"Лудогорец" получи солидна компенсация и за помощниците на Томас Райс

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Томас Райс (вдясно) подписва договора си. Снимка: "Трабзон"

"Лудогорец" прекрати договорите и на двамата помощници на Томас Райс – Даниел Зенкович и Антониус Локхоф, информираха официално разградчани.

Ето какво още написаха "орлите":

Контрактите бяха прекратени днес срещу солидна компенсация за "ПФК Лудогорец", а двамата треньори вече са свободни да се присъединят към екипа на новия старши треньор на "Трабзонспор".

Всички останали членове на треньорския щаб продължават да изпълняват ангажиментите си в очакване на назначаването на новия старши треньор", написаха от Разград.

Очаква се през тази седмица 14-кратните шампиони да представят новия си треньор. Фаворит за поста е Игор Йовичевич, който преди 2 г. бе начело на тима.

Томас Райс (вдясно) подписва договора си. Снимка: "Трабзон"

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