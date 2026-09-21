Дамите спечелиха без игра срещу Израел на шахматната олимпиада, мъжете надвиха Украйна

Националните отбори на България постигнаха победи над Израел и Украйна в шестия кръг на шахматната олимпиада в узбекистанския град Самарканд.

Дамският тим в състав Нургюл Салимова, Белослава Кръстева, Габриела Антова и Гергана Пейчева спечели с 4:0 без игра срещу Израел. Заради най-големия еврейски празник Йом Кипур, който се отбелязва днес, тимът на Израел не игра. От щаба на Израел се надяваха, че мачът с България ще бъде преместен за след залез слънце днес или за утре, когато е почивен ден, но тази молба бе отклонена от организаторите, което доведе и до автоматичната загуба. Същата съдба имаше и мъжкият тим на Израел, който загуби служебно с 0:4 от Нидерландия, съобщава БТА.

С успеха над Израел България вече има 10 мач-точки. Лидери в класирането с по 12 мач-точки са Казахстан и Китай.

При мъжете българският отбор също имаше поводи за радост, след като победи с 2,5:1,5 силния тим на Украйна.

Роденият в Рига Аркадий Найдич бе героят за българския състав с победата си с черните фигури на първа дъска над Игор Коваленко. Преди това двата тима си бяха разменили по една победа, както и едно реми. На четвърта дъска Радослав Димитров спечели с белите срещу Роман Дехтяров, на трета Мартин Петров отстъпи пред Антон Коробов, а на втора Момчил Петков приключи реми с легендата на световния шахмат Васил Иванчук.

След победата над Украйна българският отбор събра 10 мач-точки. Лидер с максималните 12 мач-точки са домакините от Узбекистан, които се наложиха в пряк сблъсък за първата позиция с 2,5:1,5 точки над защитаващия титлата си тим на Индия. На второ и трето място са Китай и Армения с по 11 мач-точки.

Утре е почивен ден за участниците в шахматната олимпиада, а партиите от седмия кръг са насрочени за сряда.