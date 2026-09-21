Мбапе: Да бъдеш ръководен от Зинедин Зидан е като във филм

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Да бъдеш ръководен от Зинедин Зидан е като във филм.

Това каза капитанът на Франция Килиан Мбапе преди дебюта на новия треньор на "петлите".

"Преди години Зидан ме заведе на тренировъчната база на Реал Мадрид", каза звездата на "белия балет" в интервю за "Марка".

И добави: "Бях на 13 или 14 години, това беше преди много време. А сега той е треньорът ми в националния отбор".

Зидан замени бившия си съотборник от националния отбор на Франция Дидие Дешан след световното първенство, с което сложи край на 14-годишния мандат на последния начело на отбора.

"Това е нов етап с нов треньор", заяви Мбапе. "Ще бъде ново преживяване за всички, тъй като досега сме имали само Дешан. За нас това ще бъде промяна, но мисля, че всичко ще се получи много добре."

В петък Франция ще се изправи срещу Турция в Лигата на нациите в дебюта на Зидан като селекционер на Франция, след което предстоят мачове срещу Белгия и Италия.