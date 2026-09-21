4 г. след като получи наказание за употреба на допинг Георги Йомов се завърна във футбола. Крилото, което преди санкцията бе със статут на национал на България, попадна в групата на втория тим на ЦСКА срещу "Добружда" в среща от Втора лига, който е тази вечер.

Йомов, 29-годишен, даде положителна проба за дехидрохлорметилтестостерон в мач на „армейците" срещу "Македония Гьорче Петров" в първия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, игран на 28 юли 2022 г. Впоследствие УЕФА спря спортните му права за четири години.

Tогава той облажва тежкото наказание, но го загуби и бе принуден да го изтърпи.