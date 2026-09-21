Станимира Петрова на победа от медал от европейското при завръщането си на ринга

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Станимира Петрова постигна втора убедителна победа и се класира за четвъртфиналите на европейското първенство, което се провежда в "Асикс Арена" в София.

Световната и четирикратна европейска шампионка, която се завърна на ринга след двегодишна пауза, победи олимпийската и световна вицешампионка Юлия Шеремета (Полша).

В категория до 57 килограма Петрова наложи своя стил, държеше контрол върху събитията и заслужено взе победа с 4:1 съдийски гласа (29:28, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27). Така тя продължава битката за медалите, а в сряда я очаква сблъсък с ирландката Микаела Уолш.

В първия си двубой от шампионата българката срази Бибиана Ловашова (Словакия).

В първите два мача с българско участие днес победи постигнаха Радослав Росенов и Уилям Чолов.

По-късно днес на ринга излиза Рами Киуан (75 кг). Актуалният европейски първенец започва атаката на втора поредна титла срещу белгиеца Идрис Хлифи.